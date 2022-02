Od sobote nič več karanten. Vstop v Slovenijo brez pogoja PCT 24ur.com Od sobote v Sloveniji ne bo več karanten za osebe, ki so bile v visokotveganem stiku, konec pa je tudi epidemiološkega iskanja stikov, je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar. Do drugega sproščanja ni prišlo, saj so sejo prekinili. Poleg tega vstop v Slovenijo, ki je bil doslej zaradi pandemije covida-19 pogojen z izpolnjevanjem pogoja PCT, ne bo omejen. Število okužb v Sloveniji sicer pad...

