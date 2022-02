Včeraj pol manj okužb kot pred tednom dni. Vlada še brez odločitve o rahljanju ukrepov, zapletlo naj bi se zaradi Počivalškovih zahtev Večer V četrtek so ob 2394 PCR-testih in 75.198 hitrih antigenskih testih potrdili 3771 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 96.344 primerov aktivnih okužb, kar je 7966 manj kot dan prej. Pred natanko tednom dni so potrdili 7514 okužb.

