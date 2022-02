Število okužb in hospitaliziranih se niža Primorski dnevnik V ponedeljek so v Sloveniji ob 2326 PCR-testih in 20.627 hitrih antigenskih testih potrdili 2265 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 70.781 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 415 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 96, je objavila vlada. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih osem bolnikov manj kot dan p ...

