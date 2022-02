V večini dejavnosti od ponedeljka brez obveznega pogoja PCT, odpirajo se nočni klubi Primorske novice Vlada je na današnji dopisni seji po pričakovanjih sprostila del epidemičnih ukrepov. Po besedah zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja bo pogoj PCT od ponedeljka obvezen le še v bolnišnicah, nastanitvenih zavodih socialnega varstva in v zaporih. Ukinja se tudi samotestiranje v šolah. Vlada s ponedeljkom odpravlja tudi vse epidemiološke omejitve v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih.

