Novi podatki: toliko okužb so potrdili včeraj SiOL.net Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj v Sloveniji opravili 871 PCR-testov in 34.129 hitrih antigenskih testov ter pri tem potrdili 2.008 primerov okužbe z novim koronavirusom. To je 1.629 primerov manj kot pred tednom dni, ko so potrdili 3.637 okužb s covid-19.

