Podpora Kijevu: premier Janša v četrtek in petek v Ukrajino 24ur.com Predsednik vlade Janez Janša bo v četrtek in v petek na delovnem obisku v Ukrajini v času nadaljevanja in stopnjevanja pritiska Rusije na Ukrajino, so sporočili s kabineta predsednika vlade. Potrdil bo zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja.

