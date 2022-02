Pahor: Izbris je bil samovoljno, nepravično, nezakonito, neustavno in diskriminatorno dejanje Večer Predsednik republike Borut Pahor se je izbrisanim opravičil "za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega prebivališča, za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter trpljenje", ki ga je povzročilo to dejanje. "Danes za izbris prevzemamo tudi moralno odgovornost in ga privzemamo v kolektivni zgodovinski spomin," je poudaril predsednik države.

