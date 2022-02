Vrste na bencinskih črpalkah in pred bankomati, ljudje v paniki kupujejo zaloge hrane 24ur.com Vse od začetka ruskega napada se pred bencinskimi črpalkami vijejo dolge vrste vozil. Mnogi so čakali zaman, saj je marsikje gorivo že v jutranjih urah zmanjkalo. Ljudje so več ur čakali v vrstah tudi pred bankomati, lekarnami in trgovinami. Napad je še posebej presenetil prebivalce Kijeva, ki si niso predstavljali, da bi lahko ruske rakete odjeknile tudi v prestolnici.

Sorodno







































































































































































































































Oglasi Omenjeni poraba goriva

Ukrajina

Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Ema Klinec

Luka Dončić

Nika Križnar