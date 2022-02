Šef Nata: To je najnevarnejši trenutek za evropsko varnost v času te generacije 24ur.com Potem ko je Moskva priznala samooklicani proruski republiki Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine, je v Bruslju potekalo izredno zasedanje zaveznic in Ukrajine, ki ga je sklical Nato. Kot je poudaril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, Rusija še naprej načrtuje obsežen napad na Ukrajino. Kremelj je znova pozval, "naj izbere pot diplomacije". Ukrajina je medtem pozvala Zahod k okrepljeni doba...

