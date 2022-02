Nova play-off tekma za Olimpijo Sportal Pred klubi v IceHL sta zadnja kroga rednega dela tekmovanja, po katerem se bo prvih šest moštev že uvrstilo v četrtfinale, tista na mestih med sedmim in desetim pa bodo igrala dodatne tekme za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so odvisni le od sebe, so na dobri poti, da si priigrajo četrtfinalno vstopnico. Spodbujeni z veliko četrtkovo zmago nad Dunajem (5:2) ob 19...

Sorodno

Oglasi