Petkovi protestniki tokrat podprli izbrisane in nasprotovali vojni v Ukrajini RTV Slovenija Petkov protest je bil tokrat posvečen 30. obletnici izbrisa 25. 671 ljudi iz registra stalnega prebivališča. "Krivde ni moč izbrisati," sporočajo. Protestniki pa so se na Trgu republike zbrali tudi zato, da so izrazili nasprotovanje vojni v Ukrajini.

Sorodno













Oglasi