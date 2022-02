26. februarja 1992 je država Slovenija zagrešila množičen politični in humanitarni zločin proti 25.671 zakonitim prebivalcem države, toda to povsem nezakonito dejanje je bilo razkrito šele sedem let pozneje, februarja 1999, z odločbo Ustavnega sodišča Slovenije. Zdaj se je, ker mineva 30 let, izbrisanim javno opravičil predsednik republike Borut Pahor in potočil krokodilje solze, pri čemer nihče ...