Mineva 30 let od izbrisa 25.671 ljudi 24ur.com Mineva 30 let, odkar je Slovenija izbrisala 25.671 ljudi iz registra stalnega prebivalstva. V petek se je izbrisanim javno opravičil predsednik republike Borut Pahor. Predsednik Civilne iniciative izbrisanih aktivistov Irfan Beširović pa opozarja, da vse krivice še niso odpravljene in da v državi še živijo izbrisani brez urejenega statusa.

