Na Mirovnem inštitutu zgroženi ob vojaškem napadu na Ukrajino, pozivajo h koncu spopadov RTV Slovenija Na Mirovnem inštitutu zgroženo opazujejo in odločno obsojajo ruski napad na Ukrajino, ki so ga označili za povsem nezakonit in nezaslišan poseg v teritorij druge države.

Sorodno















































































































Oglasi