Množični beg iz Kijeva, sosednje države pripravljene na sprejem beguncev 24ur.com Potem ko so številne evropske države in organizacije obsodile ruski napad na Ukrajino, so hkrati izrazile solidarnost in podporo njenimi prebivalci. V evropskih državah, zlasti tistih, ki mejijo na Ukrajino, se pripravljajo na prihod beguncev iz te države. Na Poljskem so že napovedali odprtje osmih centrov za sprejem ukrajinskih beguncev. Iz ukrajinske prestolnice se medtem valijo kolone vozil, ...

Sorodno



































































































































































































Oglasi