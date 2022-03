V skupini BRICS brez obsodbe ruskega napada Dnevnik V Evropi so države praktično enotne v obsodbi ruskega napada na Ukrajino. Po svetu pa tudi nekaj velikih držav ni pripravljenih na tak korak. Nekatere lovijo ravnotežje med pozivi k premirju in zadržanostjo do kritiziranja ravnanja Moskve.

