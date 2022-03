Dodik skušal vsiliti nevtralnost BiH do ruske invazije 24ur.com Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je skušal na seji predsedstva vsiliti sprejetje odločitve o nevtralnosti Bosne in Hercegovine do ruske invazije na Ukrajino, kar pa sta hrvaški in bošnjaški član predsedstva zavrnila. Dodik je zato jezen zapustil sejo in člana okrivil, da sta pod vprašaj postavila obstoj države.

