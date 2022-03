Vodja Republike Srbske skušal vsiliti nevtralnost BiH do ruske invazije Demokracija Piše: C. R. Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je danes na seji predsedstva skušal vsiliti sprejetje odločitve o nevtralnosti Bosne in Hercegovine do ruske invazije na Ukrajino. Slednjemu to ni uspelo, saj sta hrvaški in bošnjaški član predsedstva zavrnila Dodikovo željo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

