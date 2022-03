Ladislav Lipič: Če pade Harkov, imajo ruske enote prosto pot 24ur.com Mineva teden dni od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki jo je Vladimir Putin poimenoval "posebna operacija", v kateri si prizadeva "demilitarizirati" in "denacificirati" Ukrajino. Kakšno je stanje na terenu? Kako visoke so žrtve na obeh straneh? Zakaj je Harkov tako pomembno mesto in ali lahko Putin zdrži pritisk na mednarodni in domači fronti. O tem je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril nekdanj...

Sorodno



















































































































Oglasi