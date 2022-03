Ruski in beloruski paraolimpijci ostali brez nastopa v Pekingu 24ur.com Mednarodni paraolimpijske komite je sprejel odločitev, da športniki iz Rusije in Belorusije v Pekingu ne bodo nastopali. S tem so povozili prvotno odločitev po kateri bi Rusi in Belorusina paraolimpijskih igrah nastopali kot nevtralni športniki. To pomeni, da ne bodo nastopali pod svojo zastavo in hkrati ne bodo vključeni na lestvico medalj. Slovesnost ob odprtju paraolimpijskih iger bo v petek, ...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anamarija Lampič

Luka Dončić

Jani Möderndorfer

Andrej Šter