Izključitev z iger Dnevnik Rusija in Belorusija sta izključeni z zimskih paraolimpijskih iger v Pekingu, so sporočili iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja dan pred odprtjem največjega športnega tekmovanja invalidov, ki bo potekalo od 4. do 13. marca. Še dan prej so...

