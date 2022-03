Slovenija v Ukrajino poslala že tri tovornjake s humanitarno pomočjo RTV Slovenija Do danes smo iz Slovenije v Ukrajino po podatkih Veleposlaništva Ukrajine v Sloveniji, poslali tri tovornjake humanitarne pomoči, največ od tega oblačila in živila. Zbiranje materialne in denarne pomoči se medtem nadaljuje

Sorodno



























































Oglasi