Paraolimpijske igre v Pekingu so se začele Dnevnik S slavnostnim odprtjem so se v Pekingu danes začele zimske paraolimpijske igre, največje tekmovanje športnikov invalidov. Paraolimpijske igre po tradiciji sledijo olimpijskim na istih prizoriščih, letošnje bodo trajale do 13. marca. Slovenijo...

Sorodno























Oglasi