Rusija in Belorusija na paraolimpijskih igrah brez državnih simbolov SiOL.net Sankcije proti športnikom iz Rusije in Belorusije zaradi vojaške agresije na Ukrajino so ujele tudi paraolimpijce. Športniki iz teh dveh držav bodo sicer lahko nastopili na bližnjih paraolimpijskih igrah v Pekingu, a pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov, so danes sporočili iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC).

Sorodno















Oglasi