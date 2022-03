Paraolimpijske igre brez Rusov in Belorusov Sportal Rusija in Belorusija sta izključeni z zimskih paraolimpijskih iger v Pekingu, so sporočili iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) dan pred odprtjem največjega športnega tekmovanj invalidov. Potekalo bo od 4. do 13. marca. Še dan prej so v IPC navedli, da bodo zaradi vojaške agresije na Ukrajino športniki iz teh dveh držav lahko nastopili, a pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Andrej Šter

Matej Tonin

Zdravko Počivalšek