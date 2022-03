Slovenski najstnik lovi senzacijo, ki bi odmevala po Evropi SiOL.net Danes bosta znana prva četrtfinalista lige prvakov. Bilo bi veliko presenečenje, če to ne bi postala Bayern in Liverpool. Bavarci bodo gostili Salzburg, za katerega bi lahko nastopil tudi Benjamin Šeško, Otočani pa bodo na Anfieldu branili prednost dveh zadetkov proti Interju Samirja Handanovića. V sredo bo še kako zanimivo v Madridu, kjer se bosta udarila Real in PSG.

