Janša: Slovenija ima strateške rezerve; ne bo zmanjkalo niti elektrike niti bencina Energetika.NET Da bo »nekaj naslednjih tednov precej turbulentnih« tudi na področju energentov, in da bodo »potrebne intervencije«, je na včerajšnji javni tribuni v Kamniku, s katero je vlada sklenila svoj delovni obisk v severnem delu Osrednjeslovenske statistične regije, dejal predsednik vlade Janez Janša. Ob že sprejetem in veljavnem zakonu o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov bo treba tako iskati nove rešitve, je k temu dodal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

