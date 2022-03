Aleksander Čeferin RTV Slovenija Otroci so med konfliktom zelo ranljiva skupina in naša dolžnost je pomagati otrokom braniti njihove temeljne pravice in zdravje. Zahvaljujoč solidarnosti evropskega nogometa in podpori naših partnerjev bomo otrokom v Ukrajini zagotovili prepotrebno pomoč.

