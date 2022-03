Čas velikih naložb v arhiv in muzeje Vlada RS Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je v sklopu vladnega obiska v severnem delu Osrednjeslovenske regije obiskal Muzej za arhitekturo in oblikovanje in grad Zaprice ter si ogledal nove prostore Arhiva Republike Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve. V prizadevanju za decentralizacijo namenjamo veliko pozornosti in sredstev lokalnemu okolju za razvoj javne kulturne infrastrukture in dediščine.

