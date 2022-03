Predstavniki vlade so danes obiskali občine severne osrednjeslovenske regije. Predsednik vlade Janez Janša se je najprej srečal z županom občine Medvode Nejcem Smoletom, ki je nato pozdravil navzoče na delovnem posvetu. V okviru obiska so se predsednik vlade in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Janša bo regijski obisk zaključil n ...