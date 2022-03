Vir: SDS V okviru včerajšnjega obiska Vlade Republike Slovenije v severnem delu Osrednjeslovenske regije se je minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač sestal s predstavniki občin Vodice in Medvode, si ogledal podjetje Berk-Vehovar Kompoziti in obiskal Terme Snovik. Vlada je obisk Osrednjeslovenske regije razdelila na dva dela. V prvem delu je obiskala severni del, kamor spa ...