Vlada Republike Slovenije je bila v torek, 8. marca 2022, na delovnem obisku v severnem delu osrednjeslovenske statistične regije. Predstavniki vlade so obiskale občine Kamnik, Komenda, Vodice, Medvode, Mengeš, Trzin, Domžale, Dol pri Ljubljani, Moravče, Lukovica in Ljubljana. Zapletlo pa se je po trditvah ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da ni prejel vabila za javno tribuno z župani in gosp ...