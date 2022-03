Na današnji datum se spominjamo dosežkov žensk in boja za njihovo ekonomsko, socialno in politično enakopravnost v družbi. Nedvomno obstaja zavedanje, da so potrebna prizadevanja za enakopravnost spolov v družbi. A vendarle se večkrat dogaja, da se danes prevečkrat zamenjuje enakopravnost z enakostjo. Evolucija je namreč tista, ki je poskrbela, da sta vlogi ženske in moškega različni in zato sta o ...