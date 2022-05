Koalicijska pogodba: Ukinitev rezilne žice in zdravnikov dvoživk, ustavitev pregona protestnikov, revizija vojaških nakupov, zaščita medijev in gradnja stanovanj Dnevnik Koalicijske partnerice so danes uskladile koalicijsko pogodbo, ki velja za parafirano. Med ključnimi usmeritvami bodoče vlade je med drugim odprava »popoldanskega dela« zdravnikov pri zasebnikih, gradnja najemnih stanovanj, digitalizacija, zaščita...

Sorodno

























































































































































































































































Oglasi