Koalicijska pogodba predvideva pospešitev vlaganj v OVE in referendum o JEK2 Energetika.NET Koalicijska pogodba strank Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki naj bi bila uradno predstavljena danes, med drugim za zagotavljanje energetske varnosti in samozadostnosti obljublja pospešena vlaganja v obnovljive vire energije (OVE), predvsem sončne elektrarne, napoveduje pa tudi referendum o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK2), so čez konec tedna poročali mediji.

