To je prepoved, ki jo bo za zdravnike uvedla nova vlada zurnal24.si Med strankami bodoče koalicije usklajen, a še ne dokončno podpisan programski del koalicijske pogodbe na področju zdravstva med drugim predvideva izhodno covidno strategijo, interventni zakon in dovoljeno rabo konoplje v medicinske namene. Popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih pa bi s spremembo zakona odpravili.

