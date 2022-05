Konec Janševega načina vladanja: Tako bo po novem, obljublja Golob! zurnal24.si Koalicija Gibanja Svobode, SD in Levice želi povrniti integriteto politiki in neodvisnim institucijam. V procese odločanja bo vključena civilna družba in stroka. Zagotovili bodo neodvisnost sodstva, zavzemajo se tudi za decentralizacijo države, so zapisali v usklajenem besedilu koalicijske pogodbe.

