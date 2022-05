Pred članstvom Levice en teden časa za izrekanje o vstopu v vlado Maribor24.si “Notranji referendum bo potekal v obliki tajnega glasovanja po spletu oziroma fizični pošti. Glasovanje se bo pričelo v ponedeljek, 16. maja, in trajalo teden dni, z razglasitvijo uradnih rezultatov po prejemu glasovnic, poslanih po fizični pošti,” so danes sporočili iz stranke Levica. Ob tem so spomnili, da je Levica pred dnevi zaključila pogajanja s koalicijskimi partnerji o razrezu ministrstev ...

Sorodno































































Oglasi Omenjeni Levica

Matej Arčon

referendum

SD Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Borut Pahor

Tim Gajser

Matej Tonin