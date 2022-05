Sončno in vse topleje bo! SiOL.net Danes in jutri bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa so možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo bo dopoldne oblačno, popoldne se bo zjasnilo, v četrtek bo spet topleje. Živo srebro se bo povzpelo tudi do 30 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje RS.

