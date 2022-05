Dan po napadu v Buffalu novo streljanje v Kaliforniki. En mrtev. RTV Slovenija V streljanju v cerkvi v Kaliforniji je v nedeljo umrl en človek, štirje so huje ranjeni, so sporočile tamkajšnje oblasti. Do streljanja je prišlo le dan po strelskem napadu v zvezni državi New York, v katerem je bilo ubitih deset ljudi.

