Vse topleje in topleje bo SiOL.net Danes bo pretežno oblačno vreme, jutri bo jasno, v petek in soboto pa bo sončno in vroče. Čez dan se bo živo srebro povzpelo tudi do 28 stopinj Celzija, pravijo meteorologi Agencije za okolje RS.

