Francozi po preobratu in podaljšku pokopali italijanske upe na zmago SiOL.net Hokejisti Avstrije so v torek poskrbeli za presenečenje in prvič na svetovnih prvenstvih premagali Češko, dan zatem pa s 3:5 priznali premoč Norvežanom. Na drugi popoldanski tekmi so Italijani proti Francozom v 59. minuti vodili z 1:0, na koncu pa po podaljšku izgubile. Danes bodo palice prekrižali z Norvežani, z novim uspehom bi si najverjetneje že zagotovili obstanek med elito. Na drugi popoldan...

