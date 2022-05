Samozavestni Avstrijci nad Norvežane, zvečer derbi Severnjakov za prvo mesto SiOL.net Hokejisti Avstrije so v torek poskrbeli za presenečenje in prvič na svetovnih prvenstvih premagali Češko. Danes bodo palice prekrižali z Norvežani, z novim uspehom bi si najverjetneje že zagotovili obstanek med elito. Na drugi popoldanski tekmi se po pomembne točke odpravljata Francija in Italija. Zvečer bodo stoodstotni Švicarji četrto zmago in vsaj začasno prvo mesto iskali proti Slovakom, v Tampereju pa se bodo za vrh skupine udarili gostitelji Finci in Švedi.

