Neuradno: DNK analiza potrdila, da so v Donavi našli truplo Mateja Periša SiOL.net Po najdbi moškega trupla v Donavi v bližini Beograda, ki je po opisu ustrezalo pogrešanemu Splitčanu Mateju Perišu, bodo predvidoma že danes znani rezultati obdukcije. Po poročanju srbskega Telegrafa pa je neuradno že potrjeno, da gre za Splitčana. Nenad Periš, oče pokojnega 27-letnika, bo po poročanju srbskih medijev v Srbijo prispel šele, ko bo dokončno ugotovljena identiteta trupla. Mateja so zadnjič videli v noči na 31. december, domnevno njegovo truplo pa so v sredo okoli 9.30 v Donavi našli osem kilometrov dolvodno, kjer so ga zadnjič ujele varnostne kamere.

