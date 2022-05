V torek zvečer je zaradi napake takoj po vzletu s kamniškega športnega letališča letalo s pilotom brez spuščenih koles pristalo na bližnji njivi. Nepoškodovanega pilota so preventivno pregledali reševalci. Gasilci so zavarovali kraj nesreče ter letalu zaprli dovod goriva, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so letalo nato dvignili s pnevmatskimi blaznimi, […]