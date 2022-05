Ob 8.50 sta na magistralni cesti Ljubljana–Celje, pri križišču za Hofer, v naselju Prevoje pri Šentvidu v občini Lukovica, v naletu trčili osebni vozili. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Domžale in policistom ter posuli z vpojnim sredstvom iztekle motorne tekočine. V enem izmed vozil je bil dojenček, ki so ga reševalci preventivno odpeljali na pregled v UKC Ljubljana. Drugih poškodovanih oseb ni bilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.