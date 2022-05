Teksaški in zvezni policisti še vedno ne vedo, kaj je 18-letnega Salvadorja Ramosa prignalo, da je v torek na osnovni šoli zahodno od San Antonia pobil 19 otrok in dve učiteljici. Napad izvedel na dan, ko so sošolci diplomirali Ramos ni dokončal srednje šole. Napad je izvedel na dan, ko so njegovi sošolci diplomirali, potem ko se je doma sprl z babico in jo ustrelil. Poročila o njeni usodi so zmed ...