Strelec iz Teksasa: osamljen in problematičen najstnik 24ur.com 18-letni Salvador Ramos, ki je v strelskem pohodu na osnovni šoli ubil 19 otrok in dve odrasli osebi, je bil samotar, v otroštvu pa so se vrstniki pogosto norčevali iz njega zaradi jecljanja. Skozi leta je postajal vse bolj agresiven, zaradi napetega odnosa z mamo, ki je redno uživala mamila, pa se je nedavno preselil k starim staršem. Orožje, s katerim je izvedel pokol, je kupil le nekaj dni po ...

