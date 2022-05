Morilski pohod 18-letnega dijaka: ubil vsaj 19 otrok in dva učitelja 24ur.com Nepredstavljiva tragedija se je zgodila v ameriškem Teksasu. Komaj 18-letni Salvador Ramos se je odločil za morilski pohod na tamkajšnji osnovni šoli in pri tem ubil najmanj 19 učencev in dve odrasli osebi. Ubit naj bi bil tudi storilec, ki je, preden je odšel v šolo, doma najprej ustrelil svojo babico. Ta se v bolnišnici zdaj bori za življenje.

Sorodno























































































































































































Oglasi Omenjeni FBI

Joe Biden

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Jože Podgoršek

Kristjan Čeh