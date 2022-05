Divjevodaši so odšli po nove kolajne Primorske novice Danes se v Liptovskem Mikulašu na Slovaškem začenja evropsko prvenstvo v slalomu kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Slovenci bodo tudi tokrat imeli v ognju za najvišja mesta močna orožja, ki že kar nekaj let krojijo sam vrh evropskega in svetovnega kajaka in kanuja. Benjamin Savšek, Peter Kauzer in Eva Terčelj sodijo v ožji krog favoritov za kolajne, tudi Luka Božič pa je nekajkrat dokazal, da zna priveslati visoko.

